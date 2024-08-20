AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'deki orman yangınlarında hasar gören arazilerde ağaçlandırma ve hatıra ormanı kurma çalışmalarına İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de başlayacaklarını belirtti.

Saygılı, yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele sürecinde CHP'li siyasetçilerin yangına müdahale etmekten çok hükümete laf yetiştirmeye çalıştığını savundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yangınlara müdahale konusunda başarılı olduklarını iddia ettiğini ancak İtfaiye Daire Başkanını yangınlar biter bitmez görevden aldığını ileri süren Saygılı, CHP ile polemiğe girmek yerine İzmir'in yanan orman varlığına yeniden kavuşması için çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

REKLAM Saygılı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Biz İzmir’in yanan orman varlığına yeniden kavuşması için çalışmalarımıza başladık. Yangınlar sebebiyle mağdur olan sanayicilerimiz, esnafımız ve çiftçilerimizin zararlarını tespit ve tazmin etmek için planlamalarımızı hazırladık. Bu sırada CHP ne yaptı? İzmir İl Başkanı haksız, hadsiz ve nezaketsiz biçimde milletvekilimize dil uzattı. İzmir'e dair yalnızca kısır tartışmalar üretip yakışıksız siyasi sataşmalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanını görevden alarak beceriksizliğinin üstünü örtmeye kalktı. İzmirli bir kez daha İzmir için kimin çalıştığını kimin çalışmadığını, kimin görevini hakkıyla yapıp kimin yapmadığı için görevden el çektirildiğini görmüş oldu.