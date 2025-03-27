Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        "Özel, siyasi vesayet altında"

        AK Parti Sözcüsü Çelik, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında "CHP Genel Başkanı'nın bir siyasi vesayet altında olduğu net bir şekilde görülüyor" diyen Çelik, "Özel, konuşmalarının doğurduğu sonucu yönetemedi. Siyasi açıdan doğru olmayan ifadeler kullandı. Alenen bir takım şirketleri hedef göstererek kutuplaşmanın telif haklarının kimde olduğunu bir kere daha gösterdi" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 15:11 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Özel, siyasi vesayet altında"
        ABONE OL

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Maalesef CHP Genel Başkanı'nın konuşmaları bir siyasetçi konuşmaları olarak adlandırılamayacak noktadadır. Bir siyasetçi konuşması olarak adlandırmak mümkün değil. CHP Genel Başkanı'nın bir siyasi vesayet altında olduğu net bir şekilde görülüyor. Gündemi kendi kurultay sürecinin parçası yapıyor. Protesto hakkını kullananları da istismar ediyor. Süreci siyasi amaca malzeme etme çabası var.

        "YOLSUZLUK İDDİASI CHP İÇİNDEN GELDİ"

        CHP meseleyi yönetememiştir. Özgür Özel enerjisini partisinin içine yöneltsin. Yolsuzluk iddiası CHP içinden geldi. Bizim üzerimizden konuşmayı bıraksın. Özel'in kullandığı dil son derece zehirli bir dildir. Cumhurbaşkanımıza söylediklerini Esad'a söylememiştir.

        REKLAM

        "İSRAİL'E BOYKOTUMUZ SOYKIRIMA KARŞIYDI"

        Özel, konuşmalarının doğurduğu sonucu yönetemedi. Siyasi açıdan doğru olmayan ifadeler kullandı. Alenen bir takım şirketleri hedef göstererek kutuplaşmanın telif haklarının kimde olduğunu bir kere daha gösterdiler. Boykot halkı kutuplaştırmanın aracıdır. İsrail'den örnek veren birileri var. Boykot çağrısına karşı çıkmamızı bunla mukayese edenler var. İsrail'e boykotumuz soykırıma karşıydı. Yaptığımız boykotla mukayese edilmesi akıl dışıdır.

        "İNGİLTERE'DEN DESTEK ALAMAYINCA KIRGINLIĞINI İFADE EDİYOR"

        Gelinen noktada CHP Genel Başkanı İngiltere'den yeterince destek bulamadığı için kırgınlığını ifade ediyor. Bu bütün ülkenin gözünün önünde gerçekleşiyor. Bugün CHP Genel Başkanı başka bir ülkenin desteği olmayınca terk edilmiş hissediyor. Bunu vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum.

        "SÜREKLİ İSTANBUL BAŞSAVCISINI HEDEF ALIYOR"

        Özgür Özel, sürekli İstanbul Başsavcısı'nı hedef alıyor. Sürecin tehditle yürütülmesi yetersizliğin işareti. İstanbul Valisi'ni ve İstanbul Emniyet Müdürü'nü provokasyonla suçluyorlar. Güvenliği sağlamaya çalışan emniyet hedef gösterildi. Demokratik protesto ile vandallık yapmak farklıdır. Vandallığa geçit yok, şiddete müsamaha gösterilemez. Sürecin böyle sürmesi CHP'ye zarar verir.

        CHP'NİN BOYKOT ÇAĞRISI

        Özel, boykotla toplumu ikiye bölüyor. Özel'e kalsa kimin nereden kitap alacağını söyleyecek. Kimin nereden kahve içeceğini söyleyecek. Kahve üzerinden toplumda kutuplaşma yaratıyorlar. "

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi