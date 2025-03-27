AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Maalesef CHP Genel Başkanı'nın konuşmaları bir siyasetçi konuşmaları olarak adlandırılamayacak noktadadır. Bir siyasetçi konuşması olarak adlandırmak mümkün değil. CHP Genel Başkanı'nın bir siyasi vesayet altında olduğu net bir şekilde görülüyor. Gündemi kendi kurultay sürecinin parçası yapıyor. Protesto hakkını kullananları da istismar ediyor. Süreci siyasi amaca malzeme etme çabası var.

"YOLSUZLUK İDDİASI CHP İÇİNDEN GELDİ"

CHP meseleyi yönetememiştir. Özgür Özel enerjisini partisinin içine yöneltsin. Yolsuzluk iddiası CHP içinden geldi. Bizim üzerimizden konuşmayı bıraksın. Özel'in kullandığı dil son derece zehirli bir dildir. Cumhurbaşkanımıza söylediklerini Esad'a söylememiştir.

REKLAM

"İSRAİL'E BOYKOTUMUZ SOYKIRIMA KARŞIYDI"

Özel, konuşmalarının doğurduğu sonucu yönetemedi. Siyasi açıdan doğru olmayan ifadeler kullandı. Alenen bir takım şirketleri hedef göstererek kutuplaşmanın telif haklarının kimde olduğunu bir kere daha gösterdiler. Boykot halkı kutuplaştırmanın aracıdır. İsrail'den örnek veren birileri var. Boykot çağrısına karşı çıkmamızı bunla mukayese edenler var. İsrail'e boykotumuz soykırıma karşıydı. Yaptığımız boykotla mukayese edilmesi akıl dışıdır.