AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Seydişehir Belediye Başkanı Sayın Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Sayın Mesut Mertcan AK Parti'ye katıldı. Önümüzdeki günlerde AK Parti'ye katılım sürecek.

İSRAİL'İN KATAR'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRI

İsrail saldırganlığı Katar'a yayıldı. Hamas, her müzakere çağrısına olumlu yanıt verdi. Bu, bütün ülkelere dönük bir saldırıdır. Dünya sistemini uluslararası hukuku tehdit eden en başat aktör Netanyahu şebekesidir. Doğrudan uluslararası toplumum çağrısına dönük bir saldırı düzenlemiştir. Netanyahu durdurulmadan diğer konular konuşulamaz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye konusundaki bütün çalışmalarımızı hassasiyetle yürütüyoruz. Bu iradeyi canlı tutuyoruz ve gereken çalışmaları sürdürüyoruz. Gündem, PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla silah bırakmasıdır. Başka ajandaların başka gündemlerin burayı herhangi bir şekilde enfekte etmesine, sonuçlar doğurmasına müsaade etmemek gerekir.