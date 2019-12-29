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HaberlerGündemSON DAKİKA AKILALMAZ KAZA! Tır markete girdi: 4 yaralı!

Kahreden kaza! Tır markete girdi: 4 yaralı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Çetin Taş'ın kullandığı tır, kontrolden çıkarak bir marketin içine girdi. Yaşanan kazada sürücü Taş ile birlikte markette bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı

trafik kazası
AA

Şanlıurfa-Mardin kara yolunun kırsaldaki Anıt Mahallesi yakınlarında Çetin Taş'ın kullandığı tır, edinilen bilgilere göre, kontrolden çıkarak yol kenarındaki markete girdi. Kazada sürücü Taş ile markette bulunan Halil İbrahim, Yunus ve Süleyman Düzce yaralandı.

MARKETİN DUVARI YIKILDI

AA'da yer alan habere göre ayakta tedavisi yapılan sürücü Taş, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Diğer yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle marketin yıkılan tentesi ve duvarının enkazı iş makinesi yardımıyla kaldırılarak, araç çekildi.

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