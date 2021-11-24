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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Akılalmaz olay! 'Kürdan' cinayeti! - Haberler
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Akılalmaz olay! 'Kürdan' cinayeti!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde dönerci dükkanında işletmeciler ile müşteriler arasında çıkan Habib Ay'ın (21) öldüğü kavganın `kürdan´ nedeniyle çıktığı ortaya çıktı. Ay'ın, işletmecilerden kürdan istediği, olumsuz cevap alınca da çıkan tartışmada dövülüp bıçaklandığı belirtildi

SON DAKİKA: Akılalmaz olay! 'Kürdan' cinayeti! - Haberler
Akılalmaz olay! Kürdan dehşeti!
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DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde önceki gün akşam saat 18.30 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dönerci dükkanına gelen bir grup müşteri ile işletme sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) arasında tartışma çıktı.

5 KİŞİ BIÇAKLA, 1 KİŞİ DARPLA YARALANDI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 21 yaşındaki Habib Ay, S.Ö. (33), G.A. (22), A.A. (24) ve işletme sahibi A.S. bıçakla, V.S.S. ise darp sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılardan S.Ö. ile A.A. özel bir hastaneye, G.A. ve Habip Ay ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ay, buradan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ay'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Bu arada olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

BİRKAÇ KEZ KÜRDAN İSTEDİ

Habib Ay'ın döner yedikten sonra birkaç kez kürdan istediği, işletmecilerin bu talebe olumsuz cevap vermesi üzerine çıkan tartışmada darp edildiği belirtildi.

Ay'ın telefonla arkadaşlarını arayıp durumu anlattığı, bunun üzerine dükkana gelenler ile işletmeciler arasında kavga çıktığı, bu sırada Ay'ın bıçaklandığı ifade edildi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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