Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 0:00 / 0:00

İHA

Rize merkeze bağlı Derebaşı köyünde dün saat 18.00 sıralarında alacak verecek meselesi cinayetle son buldu. Edinilen bilgiye göre, Derebaşı köyünde bir çay fabrikasının önünde oturan A.A. (67) alacak verecek meselesi nedeniyle fabrikanın önüne gelen Onur Şeref ve Erdi Şeref ile tartışmaya başladı.

OĞLU GİTTİ İKİ KARDEŞİ VURDU

İHA'da yer alan habere göre tartışma büyüyünce Onur Şeref (41) ve Erdi Şeref (40), A.A.’ya saldırdı. Olayın ardından A.A’nın oğlu A.R.A. (41), Onur Şeref ve Erdi Şeref’in evlerinin önüne giderek belinden çıkarttığı tabanca ile iki kardeşi karın, kasık ve bacak bölgelerinden vurularak ağır yaraladı.

BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ AĞIR YARALI

Ağır yaralanan Onur Şeref ve Erdi Şeref ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erdi Şeref bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Onur Şeref’in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ZANLI POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Öte yandan 2 kardeşi yaralayarak olay yerinden kaçan A.R.A. isimli zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.