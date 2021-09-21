Almanya'nın en ünlü feministi Alice Schwarzer, "Açık olan bir şey var: Bir kadın, kadınların bunu yapabileceğini gösterdi. Ancak, tek başına bir kadın şansölye özgürleşmeyi sağlamaz." dedi. 78 yaşındaki kadın hakları aktivisti Schwarzer, ülkede hem sevilen hem de nefret edilen Alman kadın hareketinin en önde gelen kurucu üyesi.