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Altın fiyatları ne kadar? Sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da bugün 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.522,00 lira oldu. Gram altının fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,89 yükselişle 227,80 liradan görüldü. Asya piyasalarında yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.295,5 dolardan alıcı buluyor. İşte 10 ocak altın fiyatları