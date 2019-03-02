SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseldi! 2 Mart Cumartesi canlı altın fiyatı

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükseldi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,13 artışla 226,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 225 bin lira, en yüksek 225 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,66 azalışla 225 bin liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?