        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Amasya haberleri: Otomobil, Yeşilırmak'a uçtu; 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Otomobil, Yeşilırmak'a uçtu; 1 ölü, 1 yaralı

        Amasya'da bir trafik kazası meydana geldi. Köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçan otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki Emre Gülsoy hayatını kaybetti, yanındaki 34 Batuhan K. yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 09:59 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:59
        Amasya'da köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçan otomobilin sürücüsü Emre Gülsoy (29) hayatını kaybetti, yanındaki Batuhan K. (34) yaralandı.

        OTOMOBİL KÖPRÜDEN UÇTU

        DHA'nın haberine göre kaza; gece yarısı kent merkezindeki İstasyon Köprüsü üzerinde meydana geldi. Emre Gülsoy'un kontrolünü yitirdiği otomobil, köprüden Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

        SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Amasya Belediyesi İtfaiyesi su altı kurtarma ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre Gülsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        YOLCU KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

        Kendi imkanları ile sudan çıkan Batuhan K. de ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        OTOMOBİL VİNÇLE SUDAN ÇIKARILDI

        Gülsoy'un cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Otomobil vinçle sudan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

