Otomobil, Yeşilırmak'a uçtu; 1 ölü, 1 yaralı
Amasya'da bir trafik kazası meydana geldi. Köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçan otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki Emre Gülsoy hayatını kaybetti, yanındaki 34 Batuhan K. yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
OTOMOBİL KÖPRÜDEN UÇTU
DHA'nın haberine göre kaza; gece yarısı kent merkezindeki İstasyon Köprüsü üzerinde meydana geldi. Emre Gülsoy'un kontrolünü yitirdiği otomobil, köprüden Yeşilırmak Nehri'ne düştü.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Amasya Belediyesi İtfaiyesi su altı kurtarma ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre Gülsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.
YOLCU KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU
Kendi imkanları ile sudan çıkan Batuhan K. de ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
OTOMOBİL VİNÇLE SUDAN ÇIKARILDI
Gülsoy'un cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Otomobil vinçle sudan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.