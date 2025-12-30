Amasya'da köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçan otomobilin sürücüsü Emre Gülsoy (29) hayatını kaybetti, yanındaki Batuhan K. (34) yaralandı.

OTOMOBİL KÖPRÜDEN UÇTU

DHA'nın haberine göre kaza; gece yarısı kent merkezindeki İstasyon Köprüsü üzerinde meydana geldi. Emre Gülsoy'un kontrolünü yitirdiği otomobil, köprüden Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Amasya Belediyesi İtfaiyesi su altı kurtarma ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre Gülsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

YOLCU KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Kendi imkanları ile sudan çıkan Batuhan K. de ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOMOBİL VİNÇLE SUDAN ÇIKARILDI

Gülsoy'un cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Otomobil vinçle sudan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.