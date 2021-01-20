Anne vahşeti! Yeni doğan bebeğini bıçakladı 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kadın, yeni doğan erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdü. Kadın, korkunç olayın ardından kanaması olduğu için hastanede polis gözetiminde tedavi altına alındı.

Korkunç olay, İzmit Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 29 yaşındaki M.T. adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra iddiaya göre yeni doğan erkek bebeğini evinde bıçaklayarak öldürdü. Vahşetin ardından kanaması olduğu için hastaneye kaldırılan M.T., özel bir hastanede tedavi altına alındı. Evde cansız bedeni bulunan bebek, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

3 çocuk annesi M.T.'nin özel hastanede tedavisi sürerken, polis ekiplerince gözaltına alınan eşi H.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan M.T.'nin hastane odası önünde polis ekipleri güvenlik amacıyla beklediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.