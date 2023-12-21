1 Şurada Paylaş!









Türk Hava Yolları hava muhalefeti nedeniyle 11 seferini iptal ettiğini açıkladı. Antalya Havalimanı kalkışlı ve varışlı olan seferlerin iptaliyle beraber THY, hava şartları nedeniyle sefer iptallerinde gün içinde değişiklik olabileceği konusunda da uyarıda bulundu. İşte, THY tarafından 21 Aralık Perşembe iptal edilen 11 sefer...