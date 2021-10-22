Arazi kavgasında dehşet saçan yeğenler yakalandı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında amcalarını öldürüp, 4 kuzenini yaralayan yeğenler jandarma tarafından yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Pendik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Pendik Göçbeyli Mahallesi'nde silahlı saldırı olduğu bilgisini aldı. Jandarma ekiplerinin olay mahallinde yaptığı aramalarda, 1 adet av tüfeği, 5 adet boş tabanca fişeği ve 5 adet av tüfeği kartuşu bulundu.

SALDIRIDA AMCA ÖLDÜ, ÇOCUKLARI YARALANDI

Görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda olayın miras paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan amca Y.B. ile yeğeni İ.B. arasında çıktığı tespit edildi. Olay günü çocukları ile alışverişten dönen amca Y.B. ve ailesine, aracını park ettiği esnada, yeğenleri İ.B. ve S.B. tarafından av tüfeği ile ateş edildi. Saldırıda amca Y.B. hayatını kaybederken, çocukları N.B., K.B., D.B. ve H.B. de yaralandı.

JANDARMA MAHALLEDE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ARTIRDI

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekiplerinin yaptığı takip ve çalışmalar neticesinde, İ.B. ve S.B. yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince olayın ardından bölgede emniyet tedbirleri arttırılarak, ilerleyen günlerde aileler arasında benzer olaylara mahal verilmemesi için gerekli önlemler alındı.