Asansör kabini düştü! Yaşlı kadın öldü!
Mersin'de 3 katlı binanın dış cephesindeki asansör düştü. Feci kazada düşme sonucu 80 yaşındaki Hatice Arıkan hayatını kaybetti
Mersin'de 3 katlı binanın dış cephesindeki asansörün düşmesi sonucu 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre; 3 katlı binanın son katında ikamet eden 80 yaşındaki Hatice Arıkan, zemine inmek için dış cephede kurulu asansöre bindi.
DÜŞME NEDENİ BİLİNMİYOR
Arıkan'ın binmesinin ardından kabin henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi sonucu adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hatice Arıkan'ın cansız bedeni morga gönderildi.
HALAT KOPMASI DEĞERLENDİRİLİYOR
Asansörün, halat kopması sonucu düştüğü iddiası üzerinde duruluyor.