İlçede 2 katlı boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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