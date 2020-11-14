Avusturya 3 hafta süreyle 'tam kapanmaya' gidiyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Avrupa ülkelerinden Avusturya, ülkede artan koronavirüs vakalarından dolayı Salı gününden başlamak üzere 3 hafta süreyle 'tam kapanmaya' gitme kararı aldı.

Reuters'ın haberine göre ülkede 6 Aralık'a kadar gerekli olmayan tüm dükkanlar kapanacak ve tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ülkede halen eğitim vermekte olan okulların uzaktan eğitime geçeceği ifade edilirken, mümkün olan tüm işyerlerinde de evden çalışma yöntemine geçilecek.

Avusturya'da bir süredir gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Ülkede Ekim ayından itibaren yeniden artışa geçen vaka sayıları son günlerde zirve yapmıştı.

Avusturya'da son 24 saatte 9586 yeni vaka tespit edilmişti.