        Son dakika: Aydın'da çatıdan düşen işçi öldü | Son dakika haberleri

        Aydın'da çatıdan düşen işçi öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde mahkeme binasının çatısında çalışırken dengesini kaybederek düşen işçi Gökhan Özer Kaya, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 13:45 Güncelleme: 10.01.2026 - 13:45
        Aydın'ın Efeler ilçesinde mahkeme binasının çatısında çalışırken dengesini kaybederek düşen işçi Gökhan Özer Kaya, yaşamını yitirdi.

        METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 16.30 sıralarında Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi Zeybek Bulvarı'nda meydana geldi. İşçi Gökhan Özer Kaya İdare ve Vergi Mahkemesi binasının çatısında çalışırken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yaralanan Gökhan Özer Kaya, sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        8 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 8 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Suriye ordusu, terör örgütü SDG'ye yönelik nokta operasyonlara başladığını duyurdu* En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak* Yurt genelindeki sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi* Geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındıktan sonra kan ve saç örneği vermesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testinin sonucu çıktı* Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi İstanbul'a geldi

        #Aydın
        #Son dakika haberler
