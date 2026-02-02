Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Aydın’da 'Çember 110' operasyonu: 49 kişi yakalandı

        Aydın genelinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Çember-110' operasyonu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 10:51 Güncelleme: 02.02.2026 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Çember 110' operasyonu: 49 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın genelinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Çember-110' operasyonu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı yapılan 'Çember-110' operasyonu gerçekleştirildi. 80 tim ve 243 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 9 uyuşturucu, 5 hırsızlık, 3 yaralama, 3 dolandırıcılık, 8 diğer suçlar ve 21 ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan şahıslar olmak üzere toplamda 49 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yakalanan şahıslardan 17’sinin 0-2 yıl, 7’sinin 2-5 yıl, 4’ünün 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uyuşturucu soruşturmasında Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltına alındı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında komedyen Hasan Can Kaya ve Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın da olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen bazı sanal medya ünlülerinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltındaki şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi...
        #Aydın
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        52 sarı, 1 turuncu alarm! Sağanak, kar yağışı ve fırtına
        52 sarı, 1 turuncu alarm! Sağanak, kar yağışı ve fırtına