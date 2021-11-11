Tarkan'ı yıkan ölüm: Bahar Korçan yaşamını yitirdi

"Çok özel bir ruhtun..." 0:00 / 0:00

DHA / HABERTURK.COM

2016 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konan Türkiye'nin başarılı modacılarından olan Bahar Korçan'dan üzen haber geldi.

Sinema filmlerine ve televizyon dizilerine kostüm tasarımcılığı da yapan Korçan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ünlü modacının vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

TARKAN'I YIKAN ÖLÜM: ÇOK İNCE BİR RUHTUN...

Bahar Korçan'ın ölümünün ardından Megastar Tarkan da Instagram hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Üzüntüsünü ifade eden ünlü şarkıcı, "Çok özel bir ruhtun. Çok güzel bir kalptin... Nurlar, ışıklar içinde uyu Bahar'ım..." ifadelerini kullandı. Takipçileri ise Tarkan'a destek oldu.

Bahar Korçan

"ZOR GÜNLER GERİDE KALDI" DEMİŞTİ

Kanser tedavisi gören ünlü modacı Bahar Korçan, 2018'de eski sağlığına kavuşmuştu. Nişantaşı’nda görüntülenen Korçan, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmemişti.

Modacı, "Zor günler geride kaldı. Şimdi iyiyim." şeklinde konuşmuştu.