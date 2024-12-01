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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan Iraklı mevkidaşıyla görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan Iraklı mevkidaşıyla görüştü

        Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 13:22 Güncelleme: 01.12.2024 - 13:27
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        Bakan Fidan Iraklı mevkidaşıyla görüştü
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        Suriye'de son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

        Bakan Fidan, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan Başbakanı Mikati ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

        Bakan Fidan'ın bu görüşmelerdeki ana gündem maddesi Suriye'deki durum oldu.

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