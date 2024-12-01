Dışişleri Bakanı Fidan Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Suriye'de son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan Başbakanı Mikati ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.