Bakan Akar: Zincirinin kilit halkası 0:00 / 0:00

İHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı resepsiyonuna katıldı. Akar, “Pençe-Kilit Operasyonu bugüne kadar yaptığımız operasyonlar zincirinin kilit halkası. Mehmetçik diğerlerinde olduğu gibi bunu da başarıyla tamamlayacak, teröristleri inlerinde vuracak” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda bir konuşma yapan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının en önemli ihtiyacının moral ve motivasyon olduğunu belirti. Mehmetçiğin emeğine saygı gösterilmesini istedi.

“TEMEL İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAYACAK NOKTAYA GELDİK”

Savunma sanayisinde yüzde 80'e ulaşan yerli ve milli üretimin, TSK'nin temel ihtiyaçlarını karşılayacak noktaya geldiğini belirten Bakan Akar, bundan sonraki yolun zorluğunun da farkında olduklarını ifade etti. Akar, “Pençe-Kilit Operasyonu bugüne kadar yaptığımız operasyonlar zincirinin kilit halkası. Mehmetçik diğerlerinde olduğu gibi bunu da başarıyla tamamlayacak, teröristleri inlerinde vuracak, onların inlerini başlarına yıkacak ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadelesi devam edecek” dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Suriye'nin kuzeyindeki YPG ile Irak'ın kuzeyindeki PKK arasında hiçbir fark yok. Bütün istihbarat raporları, açık kaynaklar, pratikteki uygulamalar açık ve net şekilde gösteriyor ki bunlar bir terör örgütünün parçaları. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunu da herkes bu şekilde görsün, anlasın. Kimse aklımızla alay etmesin. Bu minval üzere operasyonlarımızı sürdürmek suretiyle bu kilit kilitlenecek ve hudutlarımız, vatandaşlarımız, güvenlik güçlerimizin emniyeti tam olarak sağlanmış olacak. Çalışmamız ve gayretimiz bu düzende.”

Bakan Akar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yürüttükleri çalışmaları anımsatarak Türkiye'nin barışta ve sorunların çözümü konusunda muhataplarından bir adım önde olduğunu bildirdi. Yunanistan ile ilişkilere değinen Akar, “Yunanistan'ın olayları global bir şekilde görüp doğru ve mantıklı kararlar vermesini bekliyoruz. Bu kadar borcu olan bir ülkenin durup dururken sözde silahlanma sevdasına kapılması yahut NATO içinde bir müttefiklik varken yeni birtakım ittifaklar içinde koşması gerçekten sunilikten başka bir şey değil” diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayi konusunda attığı adımları “Cin şişeden çıktı” diyerek belirten Akar, “İş insanlarımızın, üniversitelerimizin bilgi üretmek, bunu teknolojiye dönüştürüp savunma sanayisine yansıtmak bakımından bir sorunu kalmadı. Mental ve psikolojik olarak kalmadı. Bu psikolojik bariyerler yıkıldı” dedi.