İzmir'in Aliağa İlçesi açıklarında bir gemi tarafından denize yüklü miktarda akaryakıt boşaltıldı. Olay sonrası bölgede incelemeler başladı, soruşturma açıldı.

Çalışmalar sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Kurum, "İzmir'in Aliağa İlçesi Nemrut Körfezi bölgesinde fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan gemiyi tespit ettik. Denizdeki kirliliği tespit etmek amacıyla bölgede bulunan ve hareket eden gemilerden numuneler alınmış ve analiz yapılması için TÜBİTAK-MAM’a (Marmara Araştırma Merkezi) gönderilmiştir. Uydu görüntülerinden deniz kirliliği izlenerek ve TÜBİTAK raporlarıyla söz konusu atığın kaynağının Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisi olduğu tespit edilmiştir. Kirliliğe neden olan Palau bayraklı, Harrier isimli kuru yük gemisinin firmasına, 1 milyon 644 bin 742 lira idari para cezası kesildi" ifadelerini kullandı.

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