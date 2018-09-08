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Son dakika: Bakan Pakdemirli 'Fırsatçı'lara seslendi: Milletin ekmeğine göz diktirmeyiz

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, döviz kurundaki hareketliliği fırsata dönüştürerek faiş zamlar yapanlara seslendi. Pakdemirli, "Fakirin fukaranın ekmeğini fırsat bilip bunu bir şekilde kullanmaya çalışan fırsatçılara sesleniyorum; vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz" dedi

08.09.2018 - 19:25 | Güncelleme:

Ağrı'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yıla kadar ekmek fiyatında artış olmayacağını belirterek, "Fakirin fukaranın ekmeğini fırsat bilip bunu bir şekilde kullanmaya çalışan fırsatçılara sesleniyorum; vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Yusufeli Barajı inşaatını helikopterle havadan incelemesinin ardından, helikopterle Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na geldi. Bakan Pakdemirli'yi havalimanında Vali Süleyman Elban, Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Aktaşi Ak Parti İl Başkanı Abbbas Aydın ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. 

2'ncisi düzenlenen bal festivaline katılan Bekir Pakdemirli, balın faydalarından bahsetti. Arının üretkenliğin sembolü olduğunu aktaran Pakdemirli, "Dünyada ballı bitki üretiminin yüzde 70'i ülkemizde, 40'ın üzerinde ülkeye bal ihraç ediyoruz. Dünya bal üretiminde Çin'den sonra 2'nci sıradayız. Bundan dolayı sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Üretim ve tüketim süreçlerini yeniden yapılandırıyoruz. Ağrı'da arıcılık konusunda genç çiftci projesi kapsamında 89 gencimize 2,7 milyon TL destek verdik. Organik arıcılık kapsamında 226 işletmeyi destekliyoruz. 27 arıcılık projesine 1,5 milyon TL dester verdik. En az 30 kovanla arıcılık yapan yatırımlarda araç ekipman ve boş kovan alımına yüzde 60 destek verdik. Verdiğimiz bu desteklerle, Ağrı ilimizde son 16 yılda üretimimiz 4,5 kat artarak 40 tondan 182 tona çıktı" diye konuştu.

Ekmek fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Bekir Pakdemirli, "Marketler milli duruş sergilediler. Yeni yıla kadar ekmeğin fiyatını artırmayacaklarını açıkladılar. Fakirin fukaranın ekmeğini fırsat bilip bunu bir şekilde kullanmaya çalışan fırsatçılara sesleniyorum; vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz. Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok" dedi.

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