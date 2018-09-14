Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında polis tarafından 19 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alınan Balyoz Davası hakimi Ömer Diken daha sonra tutuklandı. Diken hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Geçen duruşmada İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak Diken'in tahliye edilmesine karar verdi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara üst mahkemeye bavurarak itiraz etti. İtirazı değerlendiren İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Ömer Diken'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNA DAİR KESİNLEŞMİŞ BİR YARGI KARARI YOK'

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Diken ve avukatı katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen ve FETÖ soruşturması kapsamında kaldığı cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile ifade veren eski Balyoz davası eski hakimi Ali Efendi Peksak, Diken'in örgüt adına suç işlediğine dair bir bilgisinin olmadığını söyleyerek, "Ömer Diken'le iki yıl çalıştık. Kendisi çok çalışkan biridir. Suç unsuru olacak bir eylemine rastlamadım. Ben tutuklandığım tarihten beri hep aynı şeyi söylüyorum. FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü olduğuna dair kesinleşmiş bir yargı kararı yoktur. Ben hiçbir örgüte hizmet etmedim. Ömer Diken de öyle bir çalışma içinde olmadı" dedi.

Poyrazköy davası eski hakimi Mehmet Hamzaçebi de tutuklu olduğu cezaevinden bağlanarak ifade verdi. Ömer Diken'in o dönem cemaatçi olduğu yönünde duyumlar aldığını öne süren Hamzaçebi, Ömer Diken Yargıtay'dayken cemaatçi olduğunu bilirdik. Ömer Diken'in düzenlediği toplantılara ben katılmadım. Ama Beşiktaş Adliyesi'ndeyken cemaatçi olduğu konuşulurdu" diye konuştu.

'HAKKIMDA SUÇU GÖSTEREN SOMUT DELİL YOK'

Duruşma savcısı mütalaasında dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için ek süre verilmesini ve sanık Diken'in tutukluluk halinin devamını talep etti. Mütalaadan sonra savunmasını yapan Diken, 790 gündür tutuklu olduğunu belirterek, "Benim hakkımda suçu gösteren somut bir delil yok. Ben hiçbir zaman cemaat adına bir sohbet ya da toplantı yapmadım. Geçen duruşmada mahkeme tahliye etti, ancak 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi bazı tanıkların dinlenmemesini gerekçe göstererek tahliyemi iptal etti. Bugün tanıklar dinlendi, tüm deliller toplandı. Benim kaçma gibi bir durumum yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların dinlemesini için sanık Diken'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ