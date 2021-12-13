Bankadan havale yaparken dikkat!

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En büyük darbeyi en yakınındakilerden yedi. Ev sahibi olmak isterken dert sahibi oldu.

SHOW Haber'den Kemal Akagündüz'ün haberine göre; Şükran Köseoğlu, eşiyle birlikte Kırklareli Şarköy'de yaşıyordu ancak eşini 2016 yılında kaybetti. Kardeşlerinin yanına Ankara'ya taşınma kararı aldı. Evini satarak Ankara'dan ev almak isteyen Şükran Köseoğlu, parayı yeğenine gönderdi, yeğeni kendi üzerine ev aldı, teyzesine ise Ankara'ya geldiğinde evi onun üzerine yapacağını söyledi ancak sözünde durmadı.

Şükran Köseoğlu "Öz ablam ve yeğenim tarafından dolandırıldım. Canımdan kanımdan biriydi, çocuğumdan ileriydi. Benim burada tek hatam dekontun üzerine'Ev için' diye yazmayışımdı" dedi.

55 yaşındaki kadın yargı yolunu aramak için mahkeme başvurdu ancak asıl şoku mahkeme kararını duyunca yaşadı. Mahkeme parayı gönderirken açıklama kısmına hiçbir şey yazılmaması üzerine 'İspat yok' dedi, davayı reddetti. Öz yeğenine güvendiği için açıklama kısmına bir şey yazmayan Şükran Köseoğlu binpişman. Hukuk mücadelesini üst mahkemeye taşıyan Köseoğlu kararı bekliyor.