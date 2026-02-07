Habertürk
        Son dakika: Belediye personeli iş kazasında hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Belediye personeli iş kazasında hayatını kaybetti

        Denizli'nin Çal ilçesinde görev yapan belediye personeli, geçirdiği iş kazası sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 12:15 Güncelleme: 07.02.2026 - 12:15
        İş kazasında hayatını kaybetti
        Denizli’nin Çal ilçesinde görev yapan belediye personeli, geçirdiği iş kazası sonucu yaşamını yitirdi.

        KAZADA AĞIR YARALANDI

        Çal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Ahmet Temiz, görev başında bulunduğu sırada çöp toplama aracının arkasında meydana gelen kazada ağır yaralandı.Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Temiz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ahmet Temiz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Acı haber, ailesi başta olmak üzere çalışma arkadaşlarını ve ilçe halkını derin üzüntüye boğdu. Görevine olan bağlılığı, çalışkanlığı ve mütevazı kişiliğiyle tanınan Temiz’in vefatı, belediye camiasında büyük üzüntüye neden oldu.Çal Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

        Talihsiz kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mehmetçikten, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

        Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunan askerlerin görüntüsünü paylaştı. (DHA)

        #Denizli
        #Son dakika haberler
