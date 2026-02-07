Denizli’nin Çal ilçesinde görev yapan belediye personeli, geçirdiği iş kazası sonucu yaşamını yitirdi.

KAZADA AĞIR YARALANDI

Çal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Ahmet Temiz, görev başında bulunduğu sırada çöp toplama aracının arkasında meydana gelen kazada ağır yaralandı.Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Temiz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ahmet Temiz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Acı haber, ailesi başta olmak üzere çalışma arkadaşlarını ve ilçe halkını derin üzüntüye boğdu. Görevine olan bağlılığı, çalışkanlığı ve mütevazı kişiliğiyle tanınan Temiz’in vefatı, belediye camiasında büyük üzüntüye neden oldu.Çal Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Talihsiz kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı öğrenildi.