        Son dakika: Berhan Şimşek CHP'den ihraç edildi | Son dakika haberleri

        Berhan Şimşek CHP'den ihraç edildi

        CHP'de eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek Yüksek Disiplin Kararı ile partiden ihraç edildi

        Habertürk Ankara
        Giriş: 24.10.2025 - 17:33 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:24
        Berhan Şimşek CHP'den ihraç edildi
        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, Berhan Şimşek’in partiden ihraç edilmesine karar verdi.

        CHP Yüksek Disiplin Kurulu, parti genel merkezinde toplandı. Kurul, haklarında ihraç süreci başlatılan Berhan Şimşek’in dosyası ile birlikte toplam 32 kişi hakkındaki ihraç istemlerini ele aldı.

        Saat 13.00'te başlayan toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Toplantı sonrası edinilen bilgiye göre, Eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, eski Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, Sultanbeyli Delegesi Özgür Çelik ve eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Erhan Baydar, CHP tüzüğünün 68/1-b maddesinde belirtilen 'Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla partiden ihraç edildi.

