Beykoz'da İETT otobüsü yandı

Anadolu Kavağı Yuşa yolu üzerinde Kavacık'a ilerleyen İETT otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otobüsteki 15 yolcu hemen tahliye edilirken otobüs alev alev yandı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü otobüs kullanılmaz hale geldi.
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR