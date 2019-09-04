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Son dakika: Beykoz'da İETT otobüsü yandı

DHA

Beykoz Anadolu Kavağı'nda seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. 15 yolcu yara almadan kurtuldu

Beykoz'da İETT otobüsü yandı

Anadolu Kavağı Yuşa yolu üzerinde Kavacık'a ilerleyen İETT otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otobüsteki 15 yolcu hemen tahliye edilirken otobüs alev alev yandı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü otobüs kullanılmaz hale geldi.

 

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