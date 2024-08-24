Beyoğlu'nda kiliseye giren bir kişi, ibadet için kullanılan haçı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin haçı sevgilisine vermek için çaldığını söylediği öğrenildi.

Olay, Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi’nde bulunan bir kilisede meydana geldi. Kilise görevlileri haçın yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını izledi. Görevliler haçın çalındığını görünce polise haber verdi.

REKLAM Kiliseye giden polis ekipleri, görüntüleri inceledikten sonra şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra taksiye binerek Fatih Kemalpaşa Mahallesi’ne gittiğini belirledi. Ekipler, şüpheliyi parkta otururken yakaladı.