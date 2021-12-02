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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 'Bıçak parası' alan doktor ve memura suçüstü!
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Doktor ve sağlık memuru 'bıçak parası' alırken yakalandı!

'Bıçak parası' skandallarına bir yenisi daha ekendi. Düzce'de geçirdiği iş kazası sonrası elinden ameliyat olması gereken hastadan sevk edildiği Bolu'da, 20 bin lira 'bıçak parası' talep edip, paranın 5 bin TL'sini alan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. A.G. ve sağlık memuru İ.Ü. suçüstü yakalandı

Son dakika: 'Bıçak parası' alan doktor ve memura suçüstü!
'Bıçak parası' alan doktor ve memura suçüstü!
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DHA

Düzce'de geçirdiği iş kazası sonrası eli kesilen bir kişi, tedavisi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, Estetik ve Plastik Cerrahi biriminde tedavi gören hastaya, ameliyat olması gerektiği söylendi. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. A.G. ve sağlık memuru İ.Ü. hastadan 'bıçak parası' olarak 20 bin TL talep etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Hasta ve yakınları durumu polise haber verdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı.

Doktor ve sağlık memuru paranın 5 bin TL'lik bölümünü aldıkları sırada suçüstü yakalandı. Seri numaraları alınmış paraları alan doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı. Doktor ve sağlık memuru emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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