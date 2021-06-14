Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, ilk kez NATO Zirvesinde bir araya geldi. İki liderin samimi anları kameralara yansıdı. Türkiye, Erdoğan ile Biden görüşmesine dikkat kesildi. Peki Erdoğan Biden görüşmesi ne zaman, saat kaçta? İşte Erdoğan Biden görüşmesinden son dakika notları...

ERDOĞAN BİDEN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erdoğan ve Biden’ın sohbet sırasında samimi görüntüleri dikkat çekti. Brüksel'deki NATO zirvesi bugün toplandı. Toplantı saat 14.00'te başladı. Erdoğan ve Biden ise TSİ 18.00'da görüşmeye başladı.

Erdoğan ve Biden'ın ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Liderlerin basın toplantısı başlar başlamaz açıklamalar haberimizde yer alacak.