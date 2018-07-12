Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri sağ, 4’ü ölü olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Sehi Ormanları bölgesinde bugün sabah saatlerinde tespit edilen bir grup BTÖ mensuplarına yönelik hava harekatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Operasyonda biri sağ, 4’ü ölü olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona devam etmekte olup, güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.