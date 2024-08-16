Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bodrum'da iki kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Bodrum'da iki kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde bir evden gelen silah sesleri üzerine yapılan ihbarda, iki cansız beden bulundu. Olaydan sonra kaçan 4 şüpheli aranıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 08:30 Güncelleme: 16.08.2024 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde iki cansız beden! 4 kişi aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki kişi evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'taki bir evden silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerince evde yapılan incelemede, silahla vurulmuş iki kişi bulundu. Sağlık görevlileri, vücutlarına çok sayıda kurşun isabet eden kişilerin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

        Polis, olaydan sonra bölgeden kaçtığı iddia edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kimlikleri henüz tespit edilemeyen cesetler, savcılık incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Hafta tatili 24 saatten az olamaz
        Hafta tatili 24 saatten az olamaz
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Kızının 16 yaşındaki sevgilisini vurdu
        Kızının 16 yaşındaki sevgilisini vurdu
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!