Bolu'daki iğrenç olayda flaş gelişme! İddianame hazırlandı 0:00 / 0:00

İHA

Bolu’da, park içerisindeki tuvaletin kırık bölmelerinden çocukları izlediği sırada cep telefonuyla kaydedilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Ş.M. (70), “teşhir suretiyle cinsel taciz” suçlamasıyla yargılanacak. İHA'nın haberine göre, Atatürk Orman Parkı’ndaki tuvalete giden bir çocuk, tuvalette bulunan bölmeler arasındaki kırıklardan kendisinin izlendiğini fark etti.

Cep telefonuyla kendisini izleyen zanlıyı kaydeden çocuk, parkın güvenlik görevlisi Burhan Türk’ün yanına giderek kaydettiği görüntüleri izletti. İzledikleri karşısında şok olan Türk, zanlıyı yakalamak için tuvalete gittiğinde Ş.M.’nin (70) olay yerinden kaçtığını gördü. Türk, Ş.M.’nin yakalanması için durumu polis ekiplerine bildirdi. "10 GÜN BOYUNCA TAKİP ETTİ" Olaydan sonra 10 gün boyunca park içerisinde gözlem yapan Türk, sabah saatlerinde Ş.M.’nin tuvaletin çevresinde gezdiğini gördü. Türk, Ş.M.’yi tuvalete girdiği sırada yakalamayı başardı. İkili arasında yaşanan arbedenin ardından, güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Ş.M., ailesinin daha önceden almış olduğu “akli dengesi yerinde değil” raporu sayesinde işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.