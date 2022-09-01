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Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu’da, park içerisindeki tuvalette çocukları izliyordu! O adam serbest!
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Çocukları izliyordu! O adam serbest!

Bolu’da, park içerisindeki tuvalette bölmeler arasındaki kırıklardan çocukları izlediği sırada cep telefonuyla kaydedilen Ş.M. (70), güvenlik görevlisinin 10 günlük takibi sonunda yakalanarak polise teslim edildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Ş.M. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

Bolu’da, park içerisindeki tuvalette çocukları izliyordu! O adam serbest!
Çocukları izliyordu! O adam serbest!
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İHA

Bolu'da edinilen bilgiye göre, Aşağısoku mahallesinde bulunan Atatürk Orman Parkı’ndaki tuvalete giden bir çocuk, tuvaletteki bölmeler arasındaki kırıklardan kendisinin izlendiğini fark etti. Cep telefonuyla kendisini izleyen kişiyi kaydeden çocuk parkın güvenlik görevlisi Burhan Türk’ün yanına giderek kaydettiği görüntüleri izletti.

DURUMU POLİS EKİPLERİNE BİLDİRDİ

İHA'da yer alan habere göre izledikleri karşısında şok olan Türk, şüpheliyi yakalamak için tuvalete gittiğinde Ş.M.’nin (70) olay yerinden kaçtığını gördü. Türk, Ş.M.’nin yakalanması için durumu polis ekiplerine bildirdi.

“10 GÜN BOYUNCA TAKİP ETTİ”

Olaydan sonra 10 gün boyunca park içerisinde gözlem yapan Türk, sabah saatlerinde Ş.M.’nin tuvaletin çevresinde gezdiğini gördü. Türk, Ş.M.’yi tuvalete girdiği sırada yakalamayı başardı. İkili arasında yaşanan arbedenin ardından güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Ş.M. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Park içerisindeki tuvalet ise, kırıkların tadilatı için kısa süreli kullanıma kapatıldı.

"TUVALETİN ORADA FARK ETTİM"

10 gün boyunca Ş.M.'yi takip eden ve yakalayarak polise teslim eden güvenlik görevlisi Burhan Türk, “10 gün önce iki çocuktan şikayet aldık. Ben o gün koştum ama yetişemedim. Şahıs arabayla kaçmıştı. Kimseye bir zarar gelmesin diye 10 gündür polis ve güvenlik görevlisi arkadaşlarla turluyorduk. Bugün mesaimin bitmesine 10 dakika kala tuvaletlerin orada kendisini fark ettim.

"ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM"

Polis gelmeden kaçmasını engelledim. Polis gelince de teslim ettim. Hiçbir şeye aman vermek yok. Böyle şeylere hiç yok. Burada tacize falan fırsat yok. En önem verdiğimiz şey de bu. İnsanlar huzurlu bir şekilde gezsinler. Çocukların üzerine biraz fazla düşüyoruz. Başlarına bir şey gelmesin diye sürekli takip ediyoruz. Üzerime düşeni yaptım. Şimdi huzurluyum. 10 gündür huzurum yoktu. İnşallah cezasını bulur ve gereken yapılır” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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