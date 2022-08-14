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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bu kez de Şenay vahşet kurbanı!
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Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Türkiye yine kahreden bir kadın cinayetine sahne oldu. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan Şenay Ayvaoğlu, boşanma aşamasındaki eşi Serkan Ayvaoğlu tarafından vahşice katledildi

Son dakika: Bu kez de Şenay vahşet kurbanı!
Bu kez de Şenay vahşet kurbanı!
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DHA

Antalya'nın Döşemaaltı ilçesinde boşanma aşamasındaki Serkan Ayvaoğlu (42) tarafından öldürülen Şenay Ayvaoğlu'nun (37), 1 yıl içerisinde eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Serkan Ayvaoğlu, boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu ile konuşmak için mahalledeki düğüne geldi.

Konuşma bahanesiyle eşini yanına çağıran Serkan Ayvaoğlu, onu düğün alanından uzaklaştırdı. İkili bir süre sonra tartışmaya başlayınca Serkan Ayvaoğlu, Şenay Ayvaoğlu'nu araca bindirmeye çalıştı ancak kadın reddetti.

VURUP, KAÇTI

Serkan Ayvaoğlu, yanındaki tabancayı çıkarıp eşinin başına ateş edip, aracını da bırakarak kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şenay Ayvaoğlu'nun cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şenay Ayvaoğlu'nun yakınları, sabah saatlerinde cenazeyi almak için morga geldi. Baba Ali Oklu'nun büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Şenay Ayvaoğlu'nun, şiddet gördüğü gerekçesiyle 1 yıl içerisinde eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

'SON OLSUN DİYORUZ AMA OLMUYOR'

Şenay Ayvaoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazenin çıkarıldığı sırada anne Şenel Oklu, "Kızım" diyerek gözyaşı dökerken, baba Ali Oklu ise "Son olsun diyoruz olmuyor" diyerek isyan etti. Anne, yakınlarına tutunarak ayakta güçlükle durabildi.

'HUNHARCA KATLETMİŞ'

Acılarının büyük olduğunu söyleyen Ali Oklu, "Arabasını park edip sinsice gelmiş. Hunharca katletmiş. Bir de çocuklarının gözü önünde katlediyor. Son olsun diyoruz, olmuyor. Uzaklaştırma kararı var. 'Hepinizi öldüreceğim' diye tehdit ediyordu" dedi.

Öldürülen kadının avukatı Mehmet Aykan, "Geçen ayın 22'sinde müvekkilim Ankara'dan dönerken Şenay Hanım'ı Afyonkarahisar'da dinlenme tesisinde yakalayıp orada kolunu kırıyor. Bunun üzerine uzaklaştırma kararı alındı. Ancak tehditlere sürekli devam ediyordu. Çocukları arayıp tehdit ediyordu. Müvekkil 5, 10 ve 17 yaşındaki çocuklarıyla düğünden çıktığı sırada ağaçların arasından çıkıp ateş ediyor. Planlı ve tasarlayarak öldürüyor. Henüz yakalanmadı hala firari" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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