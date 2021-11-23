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Haberler Dünya SON DAKİKA: Bulgaristan'da yolcu otobüsü alev aldı: Türkiye'den başsağlığı mesajı
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Bulgaristan'da yolcu otobüsü alev aldı: Türkiye'den başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Bulgaristan'da yolcu otobüsünün alev alması sonucu hayatını kaybeden 46 kişi için başsağlığı mesajı paylaşıldı.

SON DAKİKA: Bulgaristan'da yolcu otobüsü alev aldı: Türkiye'den başsağlığı mesajı
Türkiye'den Bulgaristan'a başsağlığı mesajı
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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklamada, Bulgaristan'da meydana gelen huzurevi yangını ve otobüs yangınında hayatını kaybedenlere başsağlığı dilenildi.

Bakanlık tarafından yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bulgaristan’da 22 Kasım 2021 tarihinde Varna şehrindeki bir huzurevinde çıkan yangın ve 23 Kasım 2021 tarihinde Pernik kenti yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün yaptığı kaza sonucu çok sayıda can kaybının ve yaralının bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu acı olaylar neticesinde hayatını kaybedenlerin ailelerine, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya Hükümetlerine ve halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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