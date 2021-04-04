Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAvrupaSon dakika: Bulgaristan'da zafer Başbakan Borisov'un - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Bulgaristan'daki seçimi, sandık çıkış anketine göre Başbakan Borisov'un partisi kazandı

Bulgaristan'daki genel seçimi, sandık çıkış anketine göre Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) kazandı

Son dakika: Bulgaristan'da zafer Başbakan Borisov'un - Haberler
AA

240 sandalyeli meclisin yeni dönemdeki üyelerini belirlemek için yapılan seçimde oy kullanma işlemi sona erdi. Bulgaristan Ulusal Televizyonunun (BNT) yayınladığı "Alpha Research" araştırma şirketinin sandık çıkış anketine göre, 7 siyasi parti ve koalisyon yüzde 4 seçim barajını geçti.

AA'nın haberine göçre, anket sonuçlarına göre, Borisov'un GERB partisi oyların yüzde 25,7'sini alırken, ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) oyların yüzde 17,6'sını alarak ikinci parti oldu.

Şovmen Slavi Trifonov'un lideri olduğu "Böyle Bir Halk Var" (İTN) oyların yüzde 15,5'ini, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ise yüzde 11'ini aldı.

Sağcı Demokratik Bulgaristan (DB) oyların yüzde 10,4'ünü alırken, sol partileri birleştiren "Ayağa kalk! Magandalar Dışarı!" isimli koalisyon da yüzde 4,2 oy alarak meclise girmeye hak kazandı.

Borisov hükümetinde Savunma Bakanlığı görevini yürüten Krasimir Karakaçanov'un lideri olduğu ırkçı ve aşırı milliyetçi İç Makedon-Edirne İhtilal Örgütü (VMRO) ise oyların yüzde 4'ünü alarak meclise giren son parti oldu.

Kayıtlı 6 milyon 355 bin 633 kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimde, 30 siyasi parti ve koalisyondan toplam 6 bin 895 aday yarıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AB Konseyi Başkanı Michel'den Libya'ya sürpriz ziyaret
DÜNYAAB Konseyi Başkanı Michel'den Libya'ya sürpriz ...
NATO'nun kuruluşunun 72. yıl dönümünde müttefik ülkelerden 'birlik' vurgusu
DÜNYANATO'nun kuruluşunun 72. yıl dönümü kutlanıyor
SON DAKİKA: Süveyş'te fatura Mısırlı ilk kadın kaptana çıktı: Böyle isyan etti ve... - Haberler
DÜNYASüveyş'te sıkışan geminin faturası ona kesildi!
SON DAKİKA: Irak’ın Salahaddin ilindeki Beled Askeri Üssü’ne roketli saldırı - Haberler
DÜNYAIrak'ta Balad üssüne roket düştü
SON DAKİKA: Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar 10 kez ateşkes ihlali yaptı - Haberler
DÜNYADonbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar 10 kez ateşkes ...
SON DAKİKA: Endonezya'yı sel vurdu: 23 ölü, 9 yaralı - Haberler
DÜNYAEndonezya'yı sel vurdu!
SON DAKİKA: Belçika Hollanda sınırında kafalar karıştı: Baarle kasabası... - Haberler
DÜNYASınırlarıyla kafa karıştıran kasaba: Baarle
İHA'lar kaydetti! SON DAKİKA: Yunanistan'dan göçmenlere insanlık dışı saldrı
DÜNYAYunanistan'dan düzensiz göçmenlere insanlık dışı ...
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Ürdün açıklaması: Endişeyle izliyoruz! - Haberler
DÜNYADışişleri Bakanlığı'ndan Ürdün açıklaması!
SON DAKİKA: Endonezya’daki Merapi Yanardağı yeniden harekete geçti - Haberler
DÜNYAMerapi Yanardağı yeniden harekete geçti