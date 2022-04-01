Bursa'da orman yangını çıktı! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika... Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'da yer alan habere göre, kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgeden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu.

BÖLGEDE RÜZGARIN DA ETKİSİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, arazözle müdahaleye başladı.

Ekipler, rüzgarın etkisinin sürdüğü bölgede alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

KENTTE İKİNCİ YANGIN

Kentte Dağyenice’den sonra Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar Mahallesi’nde de orman yangını çıktı.

Birbirine yakın olan iki bölgede aşırı rüzgar sebebiyle sıçrayan kıvılcımların yangının büyümesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Dağyenice Mahallesi’nden sonra Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar Mahallesi’nde ormanlık alanda da yangın çıktı. Yükselen dumanlar çevreden gözükürken, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.