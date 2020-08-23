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Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu yapıldı!

Türkiye genelinde, dün eş zamanlı olarak narkotik operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 642 kişi yakalanırken, 2.153.068 gram esrar, 1.109.200 kök kenevir bitkisi, 88 gram eroin, 9 gram kokain, 245 gram metamfetamin, 315 gram skank, 112 gram Bonzai, 14 adet ecstasy, 531 adet sentetik ecza, çok sayıda silah, kesici ve delici alet ile 12 bin 274 paket kaçak sigara ele geçirildi

uyuşturucu operasyonu
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ortaklaşa dün, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla "Türkiye Geneli Narkotik Uygulaması" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uygulama kapsamında tespit edilen adreslerde aramalar hakkında şu bilgiler verildi:

"15:00-18:00 saatleri arasında narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen ve suçun odağı haline gelen metruk binalar ve yapımı devam eden/tamamlanamayan inşaatların bulunduğu bölgelerde şüpheli görülen şahıslar üzerinde, 20:00-23:00 saatleri arasında narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen riskli bölgelerdeki mahalle, sokak ve parklarda şüpheli görülen şahıslar üzerinde uygulama gerçekleştirildi."

Ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimlerinden 9 bin 634 ekip, 9 hava aracı, 60 deniz aracı, 34 bin 706 personel ve 409 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla eş zamanlı olarak 3 bin 521 ikamet/işyeri, 5 bin 341 park, 13 bin 886 sokak ve 10 bin 935 metruk binada icra edilen arama ve uygulamalarda; 253 bin 938 şüpheli kontrol edildi. Narkotik suçundan aranan 642 kişi yakalandı. 70 kişiye yasal işlem uygulandı.

Uygulamada 65 bin 475 araç kontrol edilirken, 423 araç trafikten/seferden men edildi. Bin 839 araca idari para cezası uygulandı.

Arama ve uygulamalar sonucunda;

2.153.068 gram esrar, 1.109.200 kök kenevir bitkisi, 88 gram eroin, 9 gram kokain, 245 gram metamfetamin, 315 gram skank, 112 gram Bonzai, 14 adet ecstasy, 531 adet sentetik ecza, çok sayıda silah, kesici ve delici alet ile 12 bin 274 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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