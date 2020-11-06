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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Cam silerken 4'üncü kattan düştü! - Haberler
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Son dakika haberler... Cam silen genç kadın 4'üncü kattan çocuk parkına düştü

İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre 4’üncü kattaki evlerinin camında temizlik yapan genç kadın, metrelerce yüksekten evin önündeki parka düştü. Parkın korkuluklarına çarpan kadına sağlık ekipleri uzun süre yerde kalp masajı yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı

Son dakika: Cam silerken 4'üncü kattan düştü! - Haberler
İHA

Olay, Turgut Özal Mahallesi 50’nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, genç kadın 4’üncü kattaki evlerinin camında temizlik yaparken metrelerce yüksekten çocuk parkına düştü.

İHA'nın haberine göre, parkın korkuluklarına çarpan kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve kadının ailesi sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kadının ailesi uzun süre göz yaşı döktü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde ağır yaralı olan kadına uzun süre kalp masajı yaptı, daha sonra çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kadının düştüğü yere gelen polis ekipleri parkın çevresine şerit çekerek konuyla ilgili çok yönlü incelemeye başladı.

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