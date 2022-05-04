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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Diyarbakır'da çapraz ateşe tutulan araçtaki anne ve kızı hayatını kaybetti!
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Bayram dönüşü çapraz ateşe tutulan araçtaki aileden anne ve kızı hayatını kaybetti

Diyarbakır'da dün gece tam bir vahşet yaşandı. Kentte bayram ziyareti dönüşünde olan bir ailenin bulunduğu araç uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe tutuldu. Korkunç olayda ise 5 kişilik aileden Garibe Dağ ile kızı Nayime Dağ'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralı 3 kişinin tedavisi sürerken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Diyarbakır'da çapraz ateşe tutulan araçtaki anne ve kızı hayatını kaybetti!
Çapraz ateşe tutulan araçtaki anne ve kızı hayatını kaybetti!
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İHA

Olay, Bağlar ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bayram ziyareti için kayınpederini ziyarete giden iki bacanak, ziyaretlerini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde kent merkezine dönmek için yola çıktı.

İHA'nın haberine göre, önde olan 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken iddiaya göre üç kişi tarafından çapraz ateşe tutuldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Araçta bulunan Garibe ve Abdurrahman Dağ (48) ile çocukları N.D., M.D. (6) ve S.D. (14) ağır yaralandı.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin akrabalarından Muhsin Tan, akrabalarının dün akşam kayınpederine bayram ziyaretine geldiğini söyledi.

"İKİNCİ ARACI GÖRÜNCE KAÇIYORLAR"

Bayramlaşma bittikten sonra eve döndüklerini aktaran Tan, “Köy çıkışında çapraz ateşe tutuyorlar. Ailenin tamamını katletmek için. İki bacanak peş peşe çıkıyorlar. Ateş açılınca ikinci aracın ışığı görülünce katiller kaçıyor. İki ölümüz var. Cenazeleri defnettik. Geri kalan aile fertleri kimi buraya geldi. Kimi de hastanede yaralılarını bekliyorlar. Konuyu henüz hiç kimse bilmiyor” dedi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Garibe ve Nayime Dağ'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından alınarak Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yakınları sabah saatlerinde mahalleye 1 kilometre uzaklıkta bulunan olay yerine geldi.

Abdurrahman ve Songül Dağ´ın Dicle Üniversitesi Hastanesi´nde, Mahir Dağ´ın ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, olay la bağlantısı olduğu düşünülen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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