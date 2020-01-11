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HaberlerDünyaSon dakika! Çavuşoğlu: Rusya, Hafter'i ikna etmeli

Çavuşoğlu: Rusya, Hafter'i ikna etmeli

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın Libya'da ateşkes için Hafter'i ikna etmesi gerektiğini söyledi

son dakika
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ve İdlib'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"8 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldiği zaman ikili ilişkiler, ABD-İran gerilimi, Suriye'deki durum ve Libya'da bir ateşkesin sağlanması hakkında görüştüler.

İki devlet başkanı, baş başa görüştükten sonra açılış konuşmaları yapıldı ve daha sonra yine başkanlar ve bakanlar olarak bir araya geldik. İçeride aldıkları kararları bize tebliğ ettiler.

Libya'da ateşkesin sağlanması üzerine iki devlet başkanı çağrıda bulundu. Buradaki mutabakata göre Türkiye olarak biz Sarrac yönetimini ikna edecektik, Rusya tarafı da Hafter'i ikna edecekti. Biz üzerimize düşeni yaptık. Daha o akşam Sarrac yönetimi o ortak açıklamayı desteklediklerini vurgulayan açıklamalar yaptılar.

Burada Rus dostlarımızdan beklentimiz Hafter'i de bu konuda ikna etmeleri. Bazı komşu ülkeler bunu bozmaya çalıştı. Avrupa'dan da Fransa, kendisinin içerisinde olmadığı her çabayı baltalamaya çalışıyor. Libya'daki durumun sorumlularından biri Fransa. Kaddafi döneminde bombalamaları yapan da Fransa, şimdi de meşru olmayan bir yönetimi destekleyen Fransa.

Burada Rusya bir aktördür. Rusya ile Türkiye olarak Suriye konusunda da çok çabalar sarf ettik. Bizim burada Hafter'i yok saymamız da söz konusu değil. Hafter de Libya'da bir aktör ama meşruiyeti yok. Sarrac'ın meşruiyeti var. Biz ilişkilerimizde meşru tarafı tercih ederiz. Ancak siyasi süreçte herkesi hesaba katarız, buna Hafter de dahil.

Burada alternatif bir insiyatif içinde olmak gibi bir derdimiz yok. Önümüzdeki süreçte, kürsüden Lavrov'la yaptığımız açıklamada vurguladığımız gibi biz bir an önce ateşkes, ondan sonra da siyasi süreç için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız.

İDLİB

İdlib'de bu gece yarısı itibariyle ateşkes açıklaması yapıldı. Umarım bu sefer kalıcı olur. Umarım Rusya rejimi kontrol altında tutabilir. Askeri çözümle bir yere varılmayacağını rejimin anlaması gerekiyor."


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