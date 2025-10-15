Çekmeköy'de otobüs durağa daldı!
İstanbul Çekmeköy'de otobüs durağa çarptı. Kazada otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Olay nedeniyle 5 araçta hasar oluşurken, yolda trafik yoğunluğu yaşandı
İstanbul Çekmeköy'de özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Şile Yolu Ümraniye istikameti Çamlık Durağı mevkisinde, 131T numaralı hatta sefer yapan özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araçlara çarptı.
Kazada otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle 5 araçta hasar oluşurken, yolda trafik yoğunluğu yaşandı.
Fotoğraflar: DHA