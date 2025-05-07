AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik Terörsüz Türkiye süreci, Hindistan-Pakistan gerilimi ve Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin açıklamalar yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik şunları söyledi:

"Bazı MYK üyelerimiz toplantıda hazır bulundu. İç ve dış politika ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız vekillerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanımızın toplantı açılışında yaptığı bir konuşma var. Bu konuşma çerçevesinde Cumhur İttifakı'nın öncülük ettiği Terörsüz Türkiye süreci için gerekli hassasiyeti göstermelerini, sürecin yakından takip edilmesini ve bu sürece destek verilmesini ifade ettiler.

REKLAM

Süreç bütün yönleriyle takip ediliyor. Bu süreç bir devlet politikasıdır. Terör örgütünün bütün uzantılarıyla birlikte silah bırakması ve feshi gerekmektedir. Bölgemizdeki kaynamanın fay hatlarının tetiklenmesini engellemeye dönük son derece stratejik olacak."

‘YENİ OLUMLU ADIMLARI BERABERİNDE GETİRECEKTİR’

Terör örgütünün silahlarını bırakmasıyla birlikte bu tansiyonun ortadan kalkması demokrasimizin daha güçlü bir siyasi enerji ile donanmasına imkan verecek. Terörün sona ermesine dönük, kendisini feshetmesine, silahları bırakmasına dönük attığı her somut adım yeni olumlu adımları beraberinde getirecektir. Terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili kararını en kısa zamanda açıklanması son derece önemlidir.