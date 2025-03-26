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        Haberler Spor Futbol Ceyhun Kazancı istifa kararı aldı - Futbol Haberleri

        Ceyhun Kazancı istifa kararı aldı

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ceyhun Kazancı görevinden istifa etti. Kazancı, derbi hakemi kararı sonrası Riva'daki eşyalarını topladı. Hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde yerli hakem görev yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 13:29 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:07
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        Ceyhun Kazancı istifa kararı aldı
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        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ceyhun Kazancı görevinden istifa etti. Kazancı, derbi hakemi kararı sonrası Riva'daki eşyalarını topladı. Hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde yerli hakem görev yapacak.

        BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPACAK

        Derbiye yabancı hakem istediğini daha önce deklare eden Beşiktaş, Serdal Adalı'nın bu konu hakkında basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu

        Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, TFF'nin Beşiktaş - Galatasaray maçı için hakem kararı açıklandıktan sonra bir saat içerisinde Tüpraş Stadyumu'nda açıklamalarda bulunacaktır." denildi.

        NE OLMUŞTU?

        TFF yönetimi, milli maçlar öncesinde yaptığı toplantıda bu konuyu da görüşürken, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dışında diğer yönetim kurulu üyeleri ikiye bölünmüş durumdaydı. Bir kısmı yerli, diğer bir kısmı ise yabancı hakem demişti. Yönetim kurulunda oyların eşit çıktığı bilgisi mevcuttu.

        Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Şimdi bir kez daha yabancı kararı alırsak bu taleplerin önüne geçemeyiz" düşüncesinde olduğu öğrenildi.

        Beşiktaş, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakeminin yabancı olması yönünde TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. Önceki gün de kulübün sitesinden yapılan açıklamada bu çağrı tekrarlanırken, TFF'ye "Adaletsizliğin altına imza atmayın" şeklinde mesaj verilmişti.

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