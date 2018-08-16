SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
chp
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Son dakika: CHP'de seçim raporları hazır! Kılıçdaroğlu'dan 'yeni heyecan' mesajı

Son dakika... CHP Bilim, Kültür ve Yönetim Platformu ile ODTÜ akademisyenlerinin hazırladığı "siyasi" ve "teknik" raporlar tamamlanarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunuldu. Kılıçdaroğlu'nun "Yeni bir heyecanla yerel seçim sürecini başlatacağız” mesajını verdiği öğrenildi

16.08.2018 - 07:22 | Güncelleme:

CHP, 24 Haziran seçim sonuçlarını analiz etmek ve yerel seçimlere ilişkin yol haritasını netleştirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Partinin Bilim, Kültür ve Yönetim Platformu ile ODTÜ’den akademisyenlerce hazırlanan iki ayrı “seçim” raporu son şeklini alırken il ve ilçe başkanlıklarının çalışmalarının da bayram sonrası tamamlanacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, olağanüstü kurultay tartışmalarının partinin atacağı adımları yavaşlattığını belirterek, kurmaylarına, “Seçimlerde nerede eksik, yanlış yaptık bunları tespit edeceğiz, sonrasında yeni bir heyecanla yerel seçim sürecini başlatacağız” mesajını verdiği öğrenildi.

Şevket Yaman'ın Milliyet'teki haberine göre, 24 Haziran seçimlerinden yaklaşık 2.5 puan oy kaybederek çıkan CHP, seçim sonuçlarının kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi için harekete geçti.

Bu kapsamda; Kılıçdaroğlu’nun, partinin il ve ilçe başkanlıklarının seçim değerlendirmesi gündemli danışma kurulu toplantılarını en geç bayram sonuna kadar tamamlayarak, rapor hazırlanması talimatını verdiği öğrenildi. 972 ilçe ve 81 ilden gelecek raporların genel merkezdeki bir ekip tarafından incelenerek tek rapor haline getirileceği belirtildi. Bunun yanında, partinin; Bilim, Kültür ve Yönetim Platformu ile ODTÜ’den akademisyenlerin hazırladığı “siyasi” ve “teknik” raporların da tamamlanarak Kılıçdaroğlu’na sunulduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun, il ve ilçelerden gelecek raporların da tamamlanmasıyla parti içi değerlendirme sürecini başlatacağı bildirildi. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, partinin kurultaydan sonraki en yüksek karar organı olan Parti Meclisi’ni 29 Ağustos’ta seçim değerlendirmesi gündemiyle toplantıya çağırdı. Kılıçdaroğlu’nun PM toplantısının ardından eylül başında il başkanları ve milletvekili toplantılarını da süreci tamamlayacağı belirtildi. Toplantılarda, parti yöneticilerinin yanı sıra akademisyenlerin de sunum yapacağı öğrenildi. Toplantılarda, üç rapor üzerinden görüş alışverişinde bulunulacağı, partinin oyunun artırılması için ne gibi adımlar atılacağının tartışılacağı kaydedildi.

"ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu’nun, seçimlerin hemen ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmalarının partiyi yıprattığı ve atılacak adımları yaşvaşlattığı görüşünde olduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, “Seçimlerde nerede eksik, nerede yanlış yaptık bunların tek tek, bölge bölge tespit edeceğiz. Kimlerin hatası, yanlışı varsa belirleyeceğiz, ona göre önlem alacağız. Bütün bu çalışmaları bitirdikten sonra yeni bir heyecanla yerel seçim sürecini başlatacağız” dediği belirtildi. Parti Örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da bayramın hemen ardından il ve ilçe başkanlarıyla, “bölge toplantıları”nda bir araya gelerek yeni döneme ilişkin atılacak adımları konuşacağı öğrenildi.

RADİKAL REVİZYON

Geçen hafta parti içi “değişim” planını devreye sokarak, Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) revizyona giden Kılıçdaroğlu’nun parti örgütünde de bir değişim hedeflediği belirtildi. Bir süre önce verdiği röportajda, “en büyük arzum CHP örgütlerinde ciddi bir değişime gitmek” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu’nun seçim değerlendirmesi sürecinin ardından ortaya çıkacak tabloya göre, bazı il ve ilçe başkanlıklarında bir yenilenme süreci başlatabileceği kaydedildi. Parti örgütü ve üye yapısı konusunda ise radikal bir revizyon için tüzük değişikliği gerektiğinden, bu aşamanın yerel seçim sonrasına kalabileceği ifade edildi.

CHP'NNİ MECLİS PLANI

CHP, 1 Ekim’de başlayacak 27. yasama dönemi için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yapısına uygun yeni bir muhalefet stratejisi belirlemeye çalışıyor. Bu çerçevede eylülde toplanması planlanan milletvekili kampında, atılabilecek adımlara ilişkin yol haritası çıkarılacak. Kampta, anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’nün milletvekillerine sağladığı hakların etkin kullanımının sağlanması ve Meclis çalışmalarının kamuoyunun gündeminde tutulması için yeni bir strateji hazırlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 5
  • Misafir 1 dakika önce
    Hayret birsey ya.Adam koltuga yapisti kaldi.Birde koltuk sevdalisi olanin partimde isi yok diyor.Cok komiksin.bu ulkeye hic bir faydan olmadigi gibi nerede vatan haini var onlarin yanindasin.Sana giden her kurus haram olsun.
  • Misafir 7 dakika önce
    CHP bitmiştir...
  • Misafir 11 dakika önce
    Bir seçim daha kaybedeceksin kılıçdaroğlu
Tüm yorumları göster(5)
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X