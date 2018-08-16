CHP, 24 Haziran seçim sonuçlarını analiz etmek ve yerel seçimlere ilişkin yol haritasını netleştirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Partinin Bilim, Kültür ve Yönetim Platformu ile ODTÜ’den akademisyenlerce hazırlanan iki ayrı “seçim” raporu son şeklini alırken il ve ilçe başkanlıklarının çalışmalarının da bayram sonrası tamamlanacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, olağanüstü kurultay tartışmalarının partinin atacağı adımları yavaşlattığını belirterek, kurmaylarına, “Seçimlerde nerede eksik, yanlış yaptık bunları tespit edeceğiz, sonrasında yeni bir heyecanla yerel seçim sürecini başlatacağız” mesajını verdiği öğrenildi.

Şevket Yaman'ın Milliyet'teki haberine göre, 24 Haziran seçimlerinden yaklaşık 2.5 puan oy kaybederek çıkan CHP, seçim sonuçlarının kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi için harekete geçti.

Bu kapsamda; Kılıçdaroğlu’nun, partinin il ve ilçe başkanlıklarının seçim değerlendirmesi gündemli danışma kurulu toplantılarını en geç bayram sonuna kadar tamamlayarak, rapor hazırlanması talimatını verdiği öğrenildi. 972 ilçe ve 81 ilden gelecek raporların genel merkezdeki bir ekip tarafından incelenerek tek rapor haline getirileceği belirtildi. Bunun yanında, partinin; Bilim, Kültür ve Yönetim Platformu ile ODTÜ’den akademisyenlerin hazırladığı “siyasi” ve “teknik” raporların da tamamlanarak Kılıçdaroğlu’na sunulduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun, il ve ilçelerden gelecek raporların da tamamlanmasıyla parti içi değerlendirme sürecini başlatacağı bildirildi. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, partinin kurultaydan sonraki en yüksek karar organı olan Parti Meclisi’ni 29 Ağustos’ta seçim değerlendirmesi gündemiyle toplantıya çağırdı. Kılıçdaroğlu’nun PM toplantısının ardından eylül başında il başkanları ve milletvekili toplantılarını da süreci tamamlayacağı belirtildi. Toplantılarda, parti yöneticilerinin yanı sıra akademisyenlerin de sunum yapacağı öğrenildi. Toplantılarda, üç rapor üzerinden görüş alışverişinde bulunulacağı, partinin oyunun artırılması için ne gibi adımlar atılacağının tartışılacağı kaydedildi.

"ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu’nun, seçimlerin hemen ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmalarının partiyi yıprattığı ve atılacak adımları yaşvaşlattığı görüşünde olduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, “Seçimlerde nerede eksik, nerede yanlış yaptık bunların tek tek, bölge bölge tespit edeceğiz. Kimlerin hatası, yanlışı varsa belirleyeceğiz, ona göre önlem alacağız. Bütün bu çalışmaları bitirdikten sonra yeni bir heyecanla yerel seçim sürecini başlatacağız” dediği belirtildi. Parti Örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da bayramın hemen ardından il ve ilçe başkanlarıyla, “bölge toplantıları”nda bir araya gelerek yeni döneme ilişkin atılacak adımları konuşacağı öğrenildi.

RADİKAL REVİZYON

Geçen hafta parti içi “değişim” planını devreye sokarak, Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) revizyona giden Kılıçdaroğlu’nun parti örgütünde de bir değişim hedeflediği belirtildi. Bir süre önce verdiği röportajda, “en büyük arzum CHP örgütlerinde ciddi bir değişime gitmek” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu’nun seçim değerlendirmesi sürecinin ardından ortaya çıkacak tabloya göre, bazı il ve ilçe başkanlıklarında bir yenilenme süreci başlatabileceği kaydedildi. Parti örgütü ve üye yapısı konusunda ise radikal bir revizyon için tüzük değişikliği gerektiğinden, bu aşamanın yerel seçim sonrasına kalabileceği ifade edildi.

CHP'NNİ MECLİS PLANI

CHP, 1 Ekim’de başlayacak 27. yasama dönemi için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yapısına uygun yeni bir muhalefet stratejisi belirlemeye çalışıyor. Bu çerçevede eylülde toplanması planlanan milletvekili kampında, atılabilecek adımlara ilişkin yol haritası çıkarılacak. Kampta, anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’nün milletvekillerine sağladığı hakların etkin kullanımının sağlanması ve Meclis çalışmalarının kamuoyunun gündeminde tutulması için yeni bir strateji hazırlanacak.

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