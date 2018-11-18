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Son dakika: CHP'li Erdin Bircan yaşamını yitirdi

Son dakika... CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

18.11.2018 - 09:58 | Güncelleme: HABERTURK.COM

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "CHP Edirne Milletvekili, sevgili dostumuz, mücadele arkadaşımız ve ağabeyimiz ERDİN BİRCAN'ı saat 09.15'te kaybettik. Uzun bir süredir Ankara'da tedavi gören Erdin Bircan, pazartesi günü Edirne'de son yolculuğuna uğurlanacak" dedi. 

Parti çalışması için gittiği Iğdır'da 30 Temmuz'da beyin kanaması geçiren ve Ankara'da yoğun bakımda tedavi gören Bircan (59), bu sabah vefat etti.

Bircan'ın oğlu Eren Bircan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 aydır süren mücadelede yenik düştük. Onur, gurur ve erdemi bize her gün yaşatan babamız Erdin Bircan'ı kaybettik. Babamızın son yolculuğu büyük sevdası Edirne'de olacaktır." ifadelerini kullandı.

Edirne'nin Enez İlçesine bağlı Hasköy'de 1959'da doğan Erdin Bircan, İstanbul Hasköy Lisesinde okuduğu yıllarda gençlik hareketlerine katıldı. Özel sektörde yöneticilik yapan Bircan, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu.

Kurucuları arasında yer aldığı Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği'nde (TRYİAD) iki dönem başkan yardımcılığı görevini üstlenen Bircan'ın, Keşan Ticaret Sanayi Odası, İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesiydi.

TBMM'de 25 ve 26. dönemlerde milletvekili olarak görev yapan Bircan, 24 Haziran seçimlerinde de Edirne'den parlamentoya girmeye hak kazandı.

Erdin Bircan evli ve iki çocuk babasıydı.

KILIÇDAROĞLU ZİYARET EDECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İbni Sina Hastanesinde vefat eden Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu saat 13.00'te hastaneye gelerek Bircan'ın ailesine taziyelerini iletecek.

KILIÇDAROĞLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın yaşamını yitirmesinin ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, mesajında, "Edirne Milletvekilimiz Erdin Bircan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

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