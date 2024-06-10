Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'li Murat Bakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü | Son dakika haberleri

        CHP'li Murat Bakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü

        CHP'li Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi. CHP'li Bakan, "Biz, çözüm üretemediğimiz noktalarda muhalefet yapmaya devam ederiz. Ama belki birçok konuda sadece konuşarak, görüşerek, karşılıklı birbirimizi dinleyerek çözmemiz mümkün. Dolayısıyla bu görüşmeler bunun için önemli" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:38 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'li Murat Bakan Yerlikaya'yı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Savaşan ülkeler bile asgari diplomasiyi sürdürür. Bir ülkenin iktidarla muhalefetinin arasında bir iletişim kanalının olmasından daha doğru bir şey yok." dedi.

        Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

        CHP'li Bakan, görüşmenin ardından bakanlık önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sıcak, samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Görüşme konularının kamuoyunca az çok bilindiğini dile getiren Bakan, "Çeşitli televizyon programlarında söylemiştik. O minvalde genel bir görüşme yaptık. Her konudaki düşüncelerimizi, çözüm önerilerimizi dile getirdik. Sayın Bakana da samimi karşılaması için ve gerçekten verimli görüşme için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Bir gazetecinin, "Önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahsınıza bir takım ithamları, iddiaları söz konusu olmuştu. Ardından bugün partinizi temsil etmek amacıyla İçişleri Bakanlığına geldiniz. Bunu nasıl değerlendirmek istersiniz?" sorusu üzerine Bakan, bu dönemin, yeni bir dönem olduğunu söyledi.

        Bakan, ülkenin sorunlarının birlikte istişare edilip, çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla o geçmiş yanlıştı yani. O olmaması gereken bir şeydi. İktidarla muhalefetin kesiştiği noktalar nedir? Ülkenin sorunlarıdır. Ülkenin sorunlarında herkes kendi siyasi düşüncesine göre kendince en doğrusunu yapmaya çalışıyor. Biz de CHP olarak kendi düşüncemize göre en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Görüşmelerin, istişarelerin bunun için önemli olduğunu belirten Bakan, şunları kaydetti:

        "Bu, bizim muhalefet yapmamızı engellemez. Biz, çözüm üretemediğimiz noktalarda muhalefet yapmaya devam ederiz. Ama belki birçok konuda sadece konuşarak, görüşerek, karşılıklı birbirimizi dinleyerek çözmemiz mümkün. Dolayısıyla bu görüşmeler bunun için önemli. Biz bu ülkenin yararına, faydasına elimizden ne gelirse bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Önceki Bakanın ismini anmak istemiyorum hiç. O dönemde siyasi parti genel başkanları, İçişleri Bakanlığının önünde kavga etmeye geliyordu. Biz buraya basın açıklaması yapmaya geliyorduk. Doğru bir şey değil bu. İki ülke savaşır. Savaşan ülkeler bile asgari diplomasiyi sürdürür. Bir ülkenin iktidarla muhalefetinin arasında bir iletişim kanalının olmasından daha doğru bir şey yok. İletişim olur. Bu müzakeredir. Ama yeri geldiğinde en çetin mücadeleyi de verirsiniz."

        Murat Bakan, "Ayhan Bora Kaplan dosyasından sonra Emniyette yaşananlara ilişkin görüşme oldu mu?" sorusuna ise "İçeriği şu an paylaşmam doğru değil. Görüşmenin madde madde içeriğini birlikte bir planlama yapmadığımız için şu an paylaşmayı doğru bulmuyorum." yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!
        Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!