Kılıçdaroğlu: İstinaftan dönmesi lazım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu davası yorumu: Kılıçdaroğlu istinafı işaret etti
ABONE OL

CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan İmamoğlu'na hapis kararı yorumu: İstinaftan dönmesi lazım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik hapis cezası hakkında, "Eğer bu ülkede adalet varsa istinaftan bir şekliyle dönecekti. Gerçekten ülkede adaletin zerreciği kalmışsa bunun istinaftan dönmesi lazım. Aşağıdaki yargıç bu kararı verdi. Bunun aşamaları var" diye konuştu. CHP lideri, "Bu davanın bu şekilde sonuçlanacağını tahmin etmiyorduk. Niçin? Yargıcın tutanaklara geçen ifadesi var" diye konuştu

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu davası yorumu: Kılıçdaroğlu istinafı işaret etti
Kılıçdaroğlu: İstinaftan dönmesi lazım
0:00 / 0:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası hakkında, istinaf sürecini işaret ederek, "Eğer bir parça zerre kadar adalet, ahlak, fazilet duygusu kalmışsa buna hayır bu kadar olmaz deyip bunu reddetmeleri gerekiyor. Bunu bekliyoruz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Halk TV’de canlı yayında İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

CHP lideri, İmamoğlu hakkındaki hapis kararı için, "Olay bir kişi olayı değil; bir demokrasi, bir insan hakları, milli iradeye darbe vurup vurmama olayıdır. Öteden beri bir süreç var zaten. Bu süreç ne yapmak istiyor? Kendi iktidarını pekiştirmek istiyor. Ben koltukta kalayım Türkiye yanabilir, çocuklar yatağa aç girebilir. Aramızda dağlar kadar fark var" diye konuştu.

"İSTİNAFTAN DÖNMESİ LAZIM"

"Onlar hukuk dışı yola saparak, yargıçların güçlerini arkalarına alarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar" diyen CHP lideri, "Biz de halkın gücünü halkın iradesini kazanmak istiyoruz. Eğer bu ülkede adalet varsa istinaftan bir şekliyle dönecekti. Gerçekten ülkede adaletin zerreciği kalmışsa bunun istinaftan dönmesi lazım. Aşağıdaki yargıç bu kararı verdi. Bunun aşamaları var. Elini vicdanına koyan bir yargıç 16 milyonun seçtiği bir belediye başkanının bir ifadesi dolayısıyla, siz alıyorsunuz bunu hem mahkûmiyet hem de siyasi yasaklı hale getiriyorsunuz. Bunun kabul edilebilir tarafı var mı? Yok tabii. Vicdan sahibi olan herkes karşı çıkar. Bu işin sağı solu yok. Bu iş bir hukuk, insan haklar, demokrasi olayıdır. Siz yargı ya demokrasiye sahip çıkacak ya da yok derse o zaman yargıyı da kaldırmamız lazım. Bir kişi karar veriyor ona göre işlem yapılıyor anlamına geliyor. Bütün bunlara rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadele aynı zamanda bir demokrasi ve insan hakları mücadelesidir. Türkiye’de bir değişim yaşanıyor, Türkiye hukuka doğru akan bir nehir gibi gidiyor. Göreceksiniz demokrasinin, insan haklarının, güzelliklerin nasıl olduğunu herkes görece" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben kararın onanacağına dair bir düşünceye sahip değilim. Bu ülkenin namuslu hakimleri var. Bu adaletsizliğe dur diyeceklerdir. Adaletsizliğe dur demek Mevlana’nın deyişiyle dikene su vermek demektir. Eğer bir parça zerre kadar adalet, ahlak, fazilet duygusu kalmışsa buna hayır bu kadar olmaz deyip bunu reddetmeleri gerekiyor. Bunu bekliyoruz."

"BU ŞEKİLDE SONUÇLANACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK, ÇÜNKÜ..."

Kılıçdaroğlu, böyle bir kararı beklemediklerini ifade ederken, "Erdoğan ne dese altına koşulsuz imza atarlar. Bütün bunlara rağmen kilit noktalarda bunlar var ama onların altında erdem sahibi bir adalet ordusu da var. Biz onları da gayet iyi biliyoruz. Bu kararlardan acaba sadece ve sadece bir iki kişi mi üzüntü duyuyor? Hayır efendim adalet camiası bundan üzüntü duyuyor. Milli iradeye darbe. 16 milyon İstanbullunun oyunu yok sayıyorsunuz. Bu davanın bu şekilde sonuçlanacağını tahmin etmiyorduk. Niçin? Yargıcın tutanaklara geçen ifadesi var. 'Bu ifade Soylu’ya söylenmiştir' diye bir ifadesi var. Bunu söyleyen ve duruşma tutanaklarına geçen bu ifade üzerine ne beklersiniz? Beraat beklersiniz" diye konuştu.

ALMANYA ZİYARETİ

Almanya'ya ziyaretini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Normalde davaya bakıldığında beraat edilmesi gereken, olaya tanık olan gazeteciler var, daha önceki duruşmada tutanağa geçen ifadeler var. Normalde beraat bekliyorduk. Şimdi arkadan beklemediğimiz bir olay üzülerek ifade edeyim yaptığım görüşmeleri kesmek zorunda kaldım. Hemen bir özel uçak ayarlamaya çalıştık ve arkadaşlarımla beraber Türkiye’ye döndüm. Havaalanında buluştuk sonra gittik" dedi.

AKŞENER ARAMADI

CHP lideri, "Sayın Davutoğlu aradı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti, 'Ben de oraya gidip Ekrem Bey'e üzüntülerimi aktarmak istiyorum' diye. 'Tabii, çok mutlu olurum' dedim, sonuçta olay bir kişi olayı değil, milli iradeye yapılan bir davet. Hukukun şahsileştirilirse hangi sonuçları verebileceğini gösteren ilginç bir olay. Bunu ifade ettim Ekrem Bey'e de 'Biz yarın bir miting yapalım' diye. Onun üzerine anladığım kadarıyla diğer liderler de bir duyarlılık gösterdiler" derken, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kendisini arayıp aramadığı konusunda, "Yo hayır aramadı" ifadelerini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: 1200 adet! İstanbul havalimanında ele geçirildi!
GÜNDEM 1200 adet! Havalimanında ele geçirildi!
Alkol dolumundaki faciada "Bizi sen yaktın" suçlaması!
GÜNDEM Alkol dolumundaki faciada "Bizi sen yaktın" ...
Son dakika: MİT'ten Duhok-Gare'de operasyon! O terörist etkisiz
GÜNDEM MİT'ten Duhok-Gare'de operasyon! O terörist etkisiz
Antalya'da üzeri betonla kapatılan Gavur Deresi, sel sonrası açıldı - Güncel haberler
GÜNDEM Üzeri betonla kapatılan Gavur Deresi, sel sonrası ...
Son dakika haberleri: "Çerkes Cengiz" olarak biliniyordu... Silahlı saldırıda yaralandı! - Günün Haberleri
GÜNDEM "Çerkes Cengiz" silahlı saldırıda yaralandı!
Son dakika haberi: 6 yaşında gelin! Baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı
GÜNDEM 6 yaşında gelin! Baba Yusuf Ziya gözaltında
TOKİ Arnavutköy kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ Arnavutköy kura tarihi ve sonuç sorgulama ekranı
GÜNDEM TOKİ Arnavutköy kura tarihleri
TOKİ Çorum kura sonuçları canlı izle | Çorum TOKİ kura sonuçları 15 Aralık 2022: TOKİ Çorum kura çekimi sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ Çorum kura sonuçları açıklanıyor!
Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 gözatlı
GÜNDEM Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 gözatlı
Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
GÜNDEM Hazinedar adliyeye sevk edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.